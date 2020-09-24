شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 38 تابع (ب)، 9 قرارات لرئيس مجلس الوزراء، بعضها يتعلق بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وفيما يلي نص القرارات: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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