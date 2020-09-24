شكرا لقرائتكم خبر عن لتصميم وحدة اختبارات للأقمار الصناعية.. تبادل علمي بين «المصرية الصينية» ووكالة الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، الاتفاق التنفيذي للتعاون بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية، لتصميم وتصنيع واختبار وحدة اختبارات استاتيكية بنظم الأقمار الصناعية التكعيبية، حيث وقع الاتفاق الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والدكتور محمد عفيفي القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

ويتم بموجب هذا الاتفاق مشاركة فريق علمي متخصص من الجامعة المصرية الصينية مع خبراء وكالة الفضاء المصرية في تصميم وتصنيع وحدة اختبارات الأقمار الصناعية، وهو ما يؤكد على الخطوات الرائدة لوكالة الفضاء المصرية في اقتحام عالم تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية، ويعكس ذلك الثقة في الكوادر العلمية المتميزة في هذا المجال بالجامعة المصرية الصينية.

وقال الدكتور أشرف الشيحي، إن الجامعة المصرية الصينية بكوادرها وخبراتها وإمكانياتها البحثية والمعملية لا تدخر جهدًا في تنمية المجتمع وتطويره والمشاركة في المشروعات القومية العملاقة، مؤكدًا أن تصميم وتصنيع مكونات ومنظم تشغيل الأقمار الصناعية يأتي على رأس تلك المشروعات القومية.

وقال الدكتور محمد القوصي، إن هذه الاتفاقية لتنفيذ مشروع تصميم وبناء وحدة اختبارات إستاتيكية للأقمار الصناعية ومكوناتها تأتي أهميتها في أنها تحاكي الأحمال الإستاتيكية التي تؤثر على القمر الصناعي أثناء تسارع صاروخ الإطلاق للوصول إلى سرعة الهروب من الجاذبية، كما تساهم في بناء القدرات الذاتية وتدعيم البنية التحتية لاختبارات الأقمار الصناعية، إذ تعتبر هذه الوحدة هي الوحيدة في الشرق الأوسط إذا تم استثناء الهند من المقارنة.

وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع يتم بالخبرات المصرية متمثلة في خبراء وكالة الفضاء المصرية والعلماء بالجامعة المصرية الصينية، في مدة لا تزيد عن عام باستخدام خامات محلية 100%.

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توقيع اتفاق التعاون بين الجامعة المصرية الصينية ووكالة الفضاء المصرية

توقيع اتفاق التعاون بين الجامعة المصرية الصينية ووكالة الفضاء المصرية