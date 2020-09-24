شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يلتقي الفريق البحثي لوزارة الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ،اليوم، بالفريق البحثي والفني التابع لمعهد بحوث الأراضي والمياه، والمكلف من وزارة الزراعة لإجراء دراسات استكشافية لمساحات أراضي صالحة للزراعة بمراكز المحافظة، وذلك بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والدكتور مجد المرسى مدير عام مديرية الزراعة.

وكلف الزملوط مديرية الزراعة بتسهيل عمل الفريق وتوفير جميع إحتياجاته وتذليل كافة العقبات أمامه لتحقيق المستهدف من هذه الزيارة وهو حصر الأراضي الصالحة للزراعة بالمحافظة وتصينفها لتحديد نوع الزراعات التي تصلح في تلك الأراضي، وذلك لإقامة مشروعات زراعية بشكل علمي لضمان نجاحها ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل والمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.