بالـ "يورو والجنيه المصري".. ضبط تاجر عملة حجم تعاملات نصف مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

أكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام ( شخص بدون عمل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم ) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي .. وبحوزته مبالغ مالية قدرها ( 647500 جنية مصري ، 3390 يورو أوربي ).

وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.