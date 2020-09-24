محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد: أصدر الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف كريم سامي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية خلفاً للمهندس هشام عبدالحفيظ، والذى قدم الطيار رشدى زكريا الشكر له على جهوده خلال الفترة الماضية . وكان كريم سامي يشغل منصب رئيس قطاع التشغيل بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، ومن قبلها مدير إدارة خدمة العملاء، ومدير عام المحطات الخارجية، ومدير عام البحوث والتطوير بشركة الخطوط الجوية، ورئيس المجلس التوجيهي للخدمات الأرضية بالاتحاد العربي للنقل الجوي «الأكو»، والمسئول عن خدمات مصر للطيران والمنتج بتحالف ستار، ومساعد مدير محطة مصر للطيران في جدة ولندن ونيروبي والمدينة المنورة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريم سامي رئيساً لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.