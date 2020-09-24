منها طلب تركيب عداد كودى.. 16 خدمة جديدة تقدمها "منصة" الكهرباء الإلكترونية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قبل أشهر، المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، لمواجهة الزحام والتكدس على قطاعات وإدارات وهندسات الكهرباء، خاصة مع انتشار جائحة كورونا.



وتقدم المنصة ١٦ خدمة مختلفة للمواطنين وهى:_

١ - طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء.

٢ - الدعم الفنى.

٣ - الحصول على شهادة بيانات استهلاك.

٤- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

٥ - دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

٦ - الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

٧ - طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

٨- طلب تركيب عداد كهرباء بدل.

فاقد .

٩ - طلب فحص العداد و طلب رفع العداد .

١٠- طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

١١ - تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

١٢ - طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

١٣ - تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

١٤- طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.

١٥- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.

١٦ - تغيير إسم صاحب العداد.