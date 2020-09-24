بعد توقف أكثر من 14 عامًا.. "الزراعة" توافق على تصدير كتاكيت بياضة للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه بعد توقف 14 عامًا، تم إصدار موافقة لتصدير كتاكيت الدجاج البياضة، وبيض المائدة إلى غانا، مع مراعاة كافة الإجراءات المحجرية اللازمة، كبداية لفتح آفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة (بيض مائدة)، مما يؤكد تقدم الصناعة في مجال الإنتاج الداجني، والثقة في القدرات والخبرات المصرية، وتوفير المناخ الصحي والبيئي المناسب لإنتاج داجني متميز وآمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.

وأوضح سليمان - وفقا لبيان اليوم /الخميس/ - أن هناك توجيهات مشددة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتسهيل كافة إجراءات تراخيص أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني وإزالة العقبات أمام المصدرين والمستثمرين.

وفي ذات السياق، أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريرا يتضمن نشاطه خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر والذي يتضمن إصدار 668 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام التام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات أيضا، والموافقة على تسجيل 165 تسجيلة مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها ما بين أعلاف ماشية ودواجن وأسماك منها 106 تسجيلات محلية و59 تسجيلة مستوردة، طبقا للمعايير القياسية والعلمية التطبيقية والتي تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي ومناعي.

كما تم إصدار 34 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة، طبقا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي، منهم 25 موافقة على إقامة مشروع ثروة حيوانية جديدة، و9 موافقات فنية على إقامة مشروعات ثروة داجنة جديدة.