صندوق التنمية المحلية يمنح قروضًا لـ 401 مشاريع للمرأة المعيلة في 18 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية، وافق على إقراض 401 مشاريع صغير ومتناهي الصغر للمرأة المعيلة بنسبة 69,7% من إجمالي 575 مشروعاً أقرضها الصندوق باستثمارات بلغت 6,2 مليون جنيه في 18 محافظة منذ بداية العام المالي الحالي.

ووجه اللواء محمود شعراوي، القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التي ينفذها بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التي يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة مشيراً إلى أنه تم زيارة محافظات الشرقية وكفر الشيخ ومطروح والقليوبية خلال الفترة الماضية ويجري خلال الأسبوع الحالي زيارة لمحافظة الإسماعيلية.

وأشار اللواء شعراوي، إلى أن صندوق التنمية المحلية والذى يعد أحد آليات دعم التنمية الاقتصادية بالقرى يقوم بتقديم قروض ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات مدرة للدخل والتي تحتاجها القرى مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى وذلك بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل، كما يساهم في إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات لضمان كفاءة استخدام وسداد أموال الصندوق.