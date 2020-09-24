مصر | حجز دعوى إلغاء شطب رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة للتقرير

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قررت هيئة مفوضي مجلس الدولة للدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي وكيلا عن إيمان عباس حامد سيد، المدرس المساعد بكلية الزراعة جامعة بني سويف، ضد رئيس جامعة القاهرة للتقرير؛ والتي طالبت فيها بإلغاء قرار شطب وإلغاء رسالة الدكتوراه الخاصة بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة نحو تشكيل لجنة الحُكم والمناقشة تمهيدًا للحكم على رسالتها وتحديد موعد لانعقادها، واحتساب فترة التعطيل ضمن المدة القانونية لنيل الرسالة.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٩٥١١ لسنة ٧٤ ق قضاء إداري كل من رئيس جامعة القاهرة،و نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا،و عميد كلية الزراعة،ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة بصفتيهما.

ذكرت الدعوى أن الطالبة تعمل بوظيفة مدرس مساعد بكلية الزراعة جامعة بني سويف، وقامت بالتسجيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراه منذ ٢٠١٢١١٧ وقامت بإعداد رسالة الدكتوراه بعنوان { دراسات بيوكيميائية على بعض المكملات الغذائية }.

وأنجزت الطاعنة رسالة الدكتوراه منذ مايو ٢٠١٦ وإجتازت كافة المواد الدراسية المقررة بتفوق وأنجزت الجزء العملي وإجتازت مادة البحث الداخلي والمناقشة بتقدير جيد جدًا.

وتابعت أنها فوجئت بعدم تحديد موعد للإمتحان التأهيلي لأكثر من سنتين رغم مخاطبات إدارة الدراسات العليا بالكلية له أكثر من مرة ـ، الأمر الذي إضطر الطاعنة إلى اللجوء إلى إدارة الجامعة لتغيير المشرف الرئيسي.

وأوضحت أنه فوجئت بصدور قرار الجامعة بشطب وإلغاء رسالة الدكتوراه الخاصة بها،ولم يتم إخطارها أو إعلانها قانونًا بقرار شطبها وحيث أن قرار الجهة الإدارية بشطب رسالتها،صدر مجحفًا لها بعد عناء دام أكثر من ٧ سنوات ومشوبًا بعيب إساءة إستعمال السطة والإنحراف بها وبالمخالفة للقانون.