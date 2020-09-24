شكرا لقرائتكم خبر عن 143 مليون جنيه حصيلة طلبات التصالح على مخالفات البناء في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة، في بيان لها، أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغ 37254 طلبا من مراكز قنا التسعة، بينما بلغت جملة المبالغ التي جرى تحصيلها لهذه الطلبات 143 مليونا و455 ألف جنيه مصرى.

وأضاف البيان أن مركز أبوتشت يتصدر المراكز الأكثر تقدما بطلبات التصالح بعدد 7843 طلبا، بينما يليه على التوالي بندر ومركز قنا بعدد 7162 طلبا، ثم قوص، ثم نجع حمادى للتصالح على مخالفات البناء.

وأوضح أن كافة الوحدات المحلية لمراكز قنا التسع، ستواصل تلقي طلبات التصالح على البناء حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء المصري، وبعدها ستبدأ حملات إزالة موسعة لاسترداد حق الدولة المصرية من قبل الخارجين على القانون.