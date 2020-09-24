شكرا لقرائتكم خبر عن عظة البابا تواضروس: الرياء «حية قاتل» والإغراء يأكل الاستقامة والوقت يزرع المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظة روحية مساء أمس، تحت عنوان «الاستقامة»، بحضور الشعب القبطى والآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس.

واستهل البابا العظة الروحية بتهنئة الأقباط بعيد الصليب المقدس قائلاً: كل سنة وحضراتكم طيبين، نحتفل الأسبوع المقبل بعيد الصليب، فنحن نحتفل بعيد النيروز من يوم ١ توت إلى ١٦ توت ونحتفل بعيد الصليب يومي ١٧، ١٨ توت وعيد الصليب نحتفل به يوم ١٧ مارس ١٠ برمهات، ويوم ٢٧ سبتمبر ١٧ توت.

وقال البابا: عندما نتأمل في الصليب، نجد تأملاته لا تنتهي، فالصليب يعلمنا فضيلة الاستقامة، أنت عندما تصلي وترفع يديك أنت تضع خطاً مستقيماً بينك وبين السماء أنت تضع قدميك على طريق الاستقامة، وأذكرك أن الاستقامة في الصليب قدم استقامة كل يوم في أيام حياتك.

وأضاف: المسيحية كانت تسمى أتباع الطريق أي الاستقامة، والاستقامة قيلت في الوصية التي قالها السيد المسيح «أنتم نور العالم»، فالنور يسير في اتجاه مستقيم، والاستقامة تعني أن ما يقوله الإنسان هو ما يفعله وكنيستنا اسمها الأرثوذكسية أي مستقيمة، استقامة الفكر والإيمان والعقيدة، اجعل فكر الاستقامة يشغلك وعلى سبيل الاستقامة دانيال والفتية الثلاثة تم سبيهم ولكن كان سر نجاحهم صلاتهم ولم يحيدوا عن الإيمان الحي وأيضا لم يقعوا في خطية التلون هم خدموا أمام الله والإنسان كما هما وحتى عندما كان دانيال في جب الأسود كان يصلي والاستقامة ترعب الشياطين، والاستقامة تجعل للإنسان ظاهرا في حياته وخدمته ومجتمعه، الاستقامة تعطي قوة لكلامك.

ووجه البابا حديثه للحضور قائلاً: كيف تزرع الاستقامة في حياتك؟، عليك أولا أن تنتبه إلى الأمور الصغيرة، انتبه للوقت والنظرة، فهذا يزرع فيك روح الاستقامة والمسؤولية وارفض أي إغراء، ارفض أي إغراء ولا تجعل أي شىء يشتريك، ولا تكن مرائياً أي شخصية منقسمة لأنه من أكثر الضعفات التي يقع فيها الناس، احترسوا من الرياء كلما كنت عايش في الاستقامة كلما كانت شخصيتك تحترم، وانتبه من الرياء كما تنتبه من الحية فالرياء بمثابة حية قاتلة، وكلما كانت حياتك مستقيمة كلما كان الصليب واضحا أمامك.

وتابع: «احفظ مشاعرك نقية، المسيح على الصليب قال ليوحنا هذا أمك وللعذراء هذا ابنك كان مهتما بالمشاعر النقية. علم نفسك أن مشاعرك تكون نقية. كن شفافا أمام الله والناس».

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البابا تواضروس يعظ : الرياء "حية قاتلة" والاغراء يأكل الاستقامة .. والوقت يزرع المسؤولية

البابا تواضروس يعظ : الرياء "حية قاتلة" والاغراء يأكل الاستقامة .. والوقت يزرع المسؤولية

البابا تواضروس يعظ : الرياء "حية قاتلة" والاغراء يأكل الاستقامة .. والوقت يزرع المسؤولية

البابا تواضروس يعظ : الرياء "حية قاتلة" والاغراء يأكل الاستقامة .. والوقت يزرع المسؤولية