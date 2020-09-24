شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم قها: التخلص من الرواكد الخشبية والحفاظ على نظافة أسطح المدارس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد صلاح الدين محروس، مدير إدارة قها التعليمية، عددا من مدارس الإدارة في قها وبعض القرى التابعة لها، ومنها قها الرسمية للغات وقها الجديدة الابتدائية للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد «محروس» على الانتهاء من كافة أعمال الصيانات الجارية ببعض المدارس استعدادا لبدء الدراسة والالتزام بالقرارات الوزارية وتعليمات طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن اليوم الدراسى في كل مرحلة، سواء بالابتدائى أو الإعدادى أو الثانوى.

كما شدد «محروس» على مديرى المدارس بالتخلص من كافة الرواكد الخشبية فوق أسطح المدارس والحفاظ عليها نظيفة والاهتمام بنظافة الفراغات بشكل دائم.

مدير قها التعليميه ينفقد مدارس الادارة

مدير قها التعليميه ينفقد مدارس الادارة

مدير قها التعليميه ينفقد مدارس الادارة