شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية بين الجاليات والزهور».. ندوة ثقافية في نادي اليخت المصري الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم اللجنة الثقافية في نادي اليخت المصري بالإسكندرية، برئاسة سارة سرور، ندوة صالون اليخت الثقافي بعنوان «الإسكندرية بين الجاليات والزهور»، يلقيها خبير الزهور، وأحد أهم أصحاب محال الزهور بالإسكندرية، خميس صالح.

وتتناول الندوة عدة محاور حول تاريخ مدينة الإسكندرية العريق والجاليات المختلفة التي كانت تعيش فيها وعلاقاتهم مع أنواع الزهور المختلفة.

تقام الندوة في السادسة من مساء الأربعاء المقبل 30 سبتمبر، بالقاعة العلوية بمقر نادي اليخت المصري بالإسكندرية.