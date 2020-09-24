شكرا لقرائتكم خبر عن 4117 مواطنًا تقدموا للتصالح بمركز إسنا بإجمالي 12 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المركز التكنولوجي بمركز ومدينة إسنا إقبالا شديدا من المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، وبلغ عدد المتقدمين حتى الآن للتصالح أكثر من 4117 طلب بإجمالي مبلغ 12،218,691 جنيه.

وأكد رئيس المركز، محمد السيد سليمان، أن العمل مستمر في المركز التكنولوجي بالمركز والمجالس القروية على مدار اليوم وخلال أيام العطلات الرسمية، للتيسير على المواطنين وتخفيفاً من التكدس والازدحام، موجها بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين وبذل أقصى جهد لمساعدتهم على إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز إسنا، المواطنين، بسرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة قبل انتهاء المدة المحدد المحددة 30 سبتمبر 2020 ولن يتم مد المهلة إلى فترات أخرى، مؤكدة أنه لم يعتد بطلب التصالح لمن لم يسدد نسبة 25% رسوم جدية التصالح، لافتة إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم قانونيا بالتصالح والحصول على الخدمات.