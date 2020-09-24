شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تختتم برنامج المواطنة ومواجهة التطرف والأحداث الطائفية لاهالي كوم اللوفي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع محافظة المنيا، اليوم الخميس، البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، والذياستمر خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجارى، ونفذه فرع ثقافة المنيا بإشراف بيت ثقافة سمالوط، والمدرسة الإعدادية بقرية كوم اللوفى بسمالوط، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية حفاظا على سلامة الجمهور.

وشهد رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى ومدير عام فرع ثقافة المنيا، فعاليات اليوم الأول ، بافتتاح منفذ بيع للكتاب يضم 700 كتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والعديد من المجلات منها الحوار وقطر الندى، كما أقيمت ورشة فنون تشكيلية.

وتم تنفيذ عمل واقى من فيروس كورونا تدريب الفنانة ماهيتاب، بجانب ورشة تشكيلات فنية بالفوم الملون من تدريب فنانات الموقع وتدريب ابناء القرية على الرسم والتلوين، كما عقدت ندوة تثقيفية قدمها رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى وتحدث عن وجوب تربية اولادنا على الانتماء للوطن وترسيخ قيم المواطنة وتربية الاجيال القادمة على حب الوطن والشهامة ومحاربة الإرهاب والتطرف بشتى الطرق، وتم توزيع كتب عن فن الحوار وتقبل الاخر للاطفال ووقفوا يلتقطون الصور التذكارية برفقة الكتب .

وتحدث الدكتور شعب خلف عن دور الثقافة في خلق جيل ومجتمع راقي وناقش كتاب الاولاد والارض للكاتب محمد نبيل، وأكد الشيخ خالد محمد، امام مسجد، ترسيخ روح الإنتماء في نفوس الشباب، كما تحدث عن قبول الاخر والسلام الاجتماعي ومحاربة كل اشكال التطرف والدين الوسطي الذي يحترم ويقدر كل الرسالات الدينية، بجانب فقرات متنوعة لإكتشاف مواهب القرية.