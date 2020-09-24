شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية من الحملات المكبرة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها في المهد على نفقة المخالف، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

ومن جانبها، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة لإزالة تعدٍّ على أرض زراعية عبارة عن أعمال إنشاء ميزان بسكول بعزبة مرسي عوض التابعة للوحدة المحلية بصافور، وقد أسفرت الحملة عن الإزالة الكلية في المهد لشدة خشبية، ووقف أعمال تشوين رمل وزلط وأخشاب وميزان بسكول، وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن هناك تعاونًا بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومأموري المراكز والعمد والمشايخ، في شن الحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المخالفة وتطبيق القانون على المخالفين.