شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: منظومة التأمين الشامل تقضي على مشكلة حضانات الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن منظومة التأمين الصحى الشامل ستساهم فى القضاء نهائياً على المشاكل والمطالب الجماهيرية الخاصة بأجهزة حضّانات الأطفال. وأضاف: العمل بالمنظومة سيساهم في زيادة الحضّانات إلى 243 جهازاً بدلاً من 180 جهازاً، بجانب زيادة أجهزة التنفس الصناعى للحضّانات من 15 جهازاً إلى 91 جهازاً. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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