شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية» تتلقي ٨٥ ألفًا و ٣١٦ طلباً للتصالح علي مخالفات البناء العشوائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المواطنين من أصحاب الشأن بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق محافظة الشرقية تشهد توافداً كثيفاً من المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائى قبل انتهاء المدة المحددة في نهاية الشهر الجاري، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، مشيراً إلى أنه تم تقديم ٨٥ ألفًا و٣١٦ طلباً من المواطنين حتى ٢٣ سبتمبر الجاري.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار فتح أبواب المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة طوال أيام الأسبوع ويومي الجمعة والسبت ومد ساعات العمل فيها إلى ما بعد الخامسة مساء، حتى حصول آخر مواطن على خدمته من تلك المراكز لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح، قبل انتهاء المدة المحددة في نهاية سبتمبر الجاري.

وأكد المحافظ أنه أعطي تعليمات لرؤساء المراكز والمدن لزيادة أعداد العاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية لتلقى الطلبات، ومنع العطلات الرسمية للعاملين بهذا الملف للتسهيل على المواطن حتى لا يقع تحت طائلة القانون.