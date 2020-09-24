الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج 189 خريجًا من 3 دول

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتخريج دفعة يناير 2020 من حملة البكالوريوس وعددهم 189 خريجًا من طلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا: الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، اللغة والإعلام، حيث أقيم الحفل بمقر الأكاديمية الرئيسى بأبي قير.

وينتمي الخريجون إلى جنسيات 3 دول هي «السودان، ليبيا، مصر»، بواقع 159 خريجا من كلية الهندسة، و26 خريجا من كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، و4 خريجين من كلية اللغة والإعلام.

وشهد الحفل الدكتور اسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، الدكتور عمرو على حسن عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، الدكتور ياسر السنباطي عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة عبير رفقي عميد كلية اللغة والإعلام، ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية.

ومن جانبه، هنأ الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، الخريجين وأسرهم، قائلا: «هنيئاً لكم ثمرة جهدكم، وهنيئاً لكم فرحتكم، ولأبنائكم هذا النجاح وأتمنى لكم ولهم كل التوفيق والنجاح».

وأكد «عبدالغفار»: «إن الأكاديمية باتت منارة للمعرفة وبيئة ورسالة للفكر وموطنا للإبداع والخلق، ولهذا أولت الأكاديمية اهتماما كبيرا ببناء الإنسان المحصن بقيم العلم والمعرفة إلى جانب الاهتمام بتوفير الكادر الأكاديمي وتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالمحتوى الدراسي للمواد التعليمية والعمل المتواصل على تحديث الخطط الدراسية وتوفير البنية التحتية المناسبة للعلم والمعرفة».

وأشار «عبدالغفار» إلى أن باب المعرفة والعلم لا حدود له، وأنه لابد من استثمار ما وفرته الأكاديمية للخريجين خلال فترة دراستهم لتحقيق طموحاتهم في الحياة العملية.

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الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج 189 خريجا من 3 دول

الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج 189 خريجا من 3 دول

الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج 189 خريجا من 3 دول

الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج 189 خريجا من 3 دول