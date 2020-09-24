شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها: إعلان الجداول الدراسية وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية خلال الأسبوع الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على أهمية الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الجديد والطلاب مشيرا إلى انه تم وضع خطة للعمل بجدية من أول يوم دراسة والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل داخل كليات الجامعة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

جاء ذلك خلال رئاسة «السعيد» لإجتماع مجلس عمداء جامعة بنها بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وشدد السعيد على ضرورة الإلتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ م، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات مع عمل خطة داخل جميع الكليات لاستقبال الطلاب الجدد وذلك بمشاركة الطلاب القدامى مشيرا إلى ضرورة انتهاء الكليات من إعداد جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية ونشرها على البوابات الإلكترونية للكليات لتوضيح الرؤية للطلاب قبل بدء الدراسة.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة ضمانا لحسن سير العملية التعليمية وزيادة الإهتمام بالأنشطة الطلابية مع التركيز على إعلاء قيم الإتقان والتفوق واكتشاف المواهب المتميزة ورعايتها بالاضافة إلى الإنتهاء من كافة التجهيزات بالمدن الجامعية وتسكين جميع الطلاب بالمدن الجامعية خلال الأسبوع الأول من بداية التسكين.

كما أكد الدكتور جمال السعيد على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوي بالإدارة الطبية لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا مشيرا إلى انه تقرر زيادة أعداد الأطباء وأطقم الممرضين بجميع الكليات مع توفير كافة الأدوات والأدوية والأجهزة الطبية ( أجهزة السكر وأجهزة الضغط ) والمطهرات اللازمة وصرفها للعيادات داخل الكليات بالاضافة إلى اعداد خطط توعوية بصفة مستمرة للطلاب والعاملين حول الوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.

وأضاف السعيد انه جارى تشكيل لجان طبية للإشراف الطبي على طلاب كل كلية أثناء اليوم الدراسي وذلك حسب ما تضمنه الجداول الدراسية بجميع الكليات وتوفير كواشف الحرارة لاستخدامها في قياس درجة الحرارة على بوابات الكليات مع التأكيد على جميع الطلاب بارتداء الكمامات والعمل على توفير ماسكات احتياطية في حالة احتياج الطالب لها.

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ووجه رئيس جامعة بنها بضرورة الالتزام بالقرارات والتوصيات والقواعد السابق اعتمادها من مجلس الجامعة والخاصة بإجراءات الحماية المدنية والسلامة المهنية لتأمين المنشآت الجامعية من مخاطر الحريق والتعاون مع أجهزة الدفاع المدنى بالجامعة لمراجعة كافة طفايات الحريق داخل الجامعة والتأكد من صلاحيتها وأماكن تواجدها.