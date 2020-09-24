شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تشطيب 78 عمارة بمدينة الشمس شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، إنه في ضوء تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ تم تنفيذ المشروعات المقررة لمركز ومدينة الزينية وفقا للجداول الزمنية المحددة لها.

وتضمنت الخطة، العمل في طريق مدينة الشمس ومحطة المعالجة الرئيسية بالزينية المدامود قبلي، طريق محمور شمال الأقصر، كما أنه جاري العمل في رصف طريق نصرالله العشى وفرع ٤ و٥ وشارع طراد النيل (الأقصر- العشى).

وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال ٧٨ عمارة بالمدامود (مدينة الشمس) كاملة المرافق، بجانب إنهاء أعمال عدد ٦عمارة (١٢٠ وحدة) نصف تشطيب، وجاري إنهاء إجراءات العقود.

وتابع أنه تم إدراج قرية المدامود بحري ضمن الخمس قرى التي سينفذ بها برنامج تطوير القرى (جهاز تنمية الصعيد) لمد وتدعيم شبكات الكهرباء وجارى العمل بها.

وأوضح أنه جاري إنهاء محطة المعالجة الرئيسية بالمدامود قبلى، بجانب تنفيذ التوصيلات المنزلية في المدينة والقرى بنسبة ٨٠%، والعمل في محطات الصرف الصحي في قري العشى والصعايدة والزينية بحري والمدامود بحرى بنسبة ٧٠%، مشيرًا إلى انه تم تركيب عدد ٥ أكشاك وعدد ٢٠٠ عمود جهد منخفض بالطريق الموازي لخط السكة الحديد.

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