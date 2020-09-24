شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر تعلن عن أول دورة تدريبية أونلاين في «أساسيات التحول الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور بدوى شحات، رئيس الجامعة، عن عقد أول دورة تدريبية أون لاين On Line لمنح شهادة «أساسيات التحول الرقمي»، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 28/9/2020م ولمدة 14 يوم، يليها امتحانات منح الشهادة التي تعتبر شرطا أساسيا لمنح شهادات الدراسات العليا ( دبلوم – ماجستير – دكتوراة ).

يذكر أن آخر موعد لحجز الدورة يوم الأحد الموافق 27/9/2020م، على أن يتم سداد قيمة الدورة التدريبية عن طريق ماكينات «POS» بكليات (الحاسبات والمعلومات – الفنون الجميلة – الألسن – السياحة والفنادق)، ويتم تسليم إيصال الدفع بمركز المعلومات بالمقر الرئيسي لجامعة الأقصر.