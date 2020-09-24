شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية المنيا تستأنف الاجتماعات الروحية الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبوقرقاص، الخميس، استئناف الخدمات والاجتماعات الكنسية والأنشطة الروحية، والتي كانت معلقة طوال الـ 6 أشهر الماضية، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب العدوى بفيروس «كورونا».

يشار إلى أن مطرانية المنيا وأبوقرقاص كانت قد عاودت إقامة القداسات فقط بدءًا من 3 أغسطس الماضي، مع التشديد على إجراءات التباعد والحد مع عدد المصلين بتوزيعهم على 3 أيام تقام فيها القداسات أسبوعيا، وقياس درجة حرارة المصلين قبل السماح بحضورهم تلك القداسات، وأجلت المطرانية استئناف أنشطة الاجتماعات ومدارس الأحد حتي تقرر استئنافها الأحد المقبل.