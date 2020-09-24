شكرا لقرائتكم خبر عن حبس 7 متهمين بتهمة البناء على أراضى الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة العامة بحبس 7 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالإضرار العمدى بالمال العام وارتكاب مخالفات بناء على أراضٍ مملوكة للدولة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد واصلت جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط جميع أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 7 قضايا «اختلاس وإضرار بالمال العام بمخالفة البناء بدون ترخيص والاستيلاء على أراضى الدولة- تحويلات مالية غير مشروعة»، المُتهم فيها 7 أشخاص بمضبوطات بلغت نحو 5 ملايين ريال سعودى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.