شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تبدأ التحقيق فى معركة الهروب من سجن طرة وتتحفظ على الكاميرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة بدأت التحقيق في واقعة محاولة هروب 4 محكوم عليهم بالإعدام من سجن طرة وتصدى قوات حرس السجن لهم، وذكرت المصادر أن النيابة العامة عاينت مسرح الجريمة، واستمعت لعدد من أفراد الأمن بالسجن، وتحفظت على كاميرات المراقبة الموجودة، كما صرحت بدفن جثث شهداء الشرطة الـ4 الذين تصدوا للمساجين.

وكان العقيد عمرو عبدالمنعم والرائد محمد عفت وأمين الشرطة عبدالحميد محمد وفرد أمن رابع قد استُشهدوا أثناء تصديهم لمحاولة هروب 4 إرهابيين مودَعين حجز الإعدام بسجن طرة، وصادر ضدهم حكم بالإعدام في قضية أنصار الشريعة.

وصرح مصدر أمني بمحاولة 4 من المحكوم عليهم بالإعدام، والمودَعين حجز الإعدام بسجن طرة، الهروب من داخل السجن صباح أمس.

وتصدت لهم قوة التأمين، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفردي شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة، وهم السيد السيد عطا محمد وعمار الشحات محمد السيد وحسن زكريا معتمد مرسي ومديح رمضان حسن علاء الدين.