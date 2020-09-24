شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قرارات جمهورية خاصة بمستشاري هيئة قضايا الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري رقم 511 لسنة 2020 بإحالة السيد أحمد على رضوان المستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش مع ضم مدة إضافية إستثنائية قدرها سبع سنوات وسبعة أشهر إلى مدة الخدمة المحسوبة إلى التأمين والمعاش. أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 512 لسنة 2020 بتعديل اقدمية السيد محمد جابر محمد سليمان المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة داخل درجة مستشار مساعد من الفئة ب بالهيئة لتكون إعتبارا من 10 أغسطس 2014 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2014 المقضي إلغائه. كما اصدر الرئيس قرار رقم 513 لسنة 2020 بتعديل تاريخ أقدمية السيد حسام عبدالسميع محمود على المستشار المساعد من الفئة ب بهيئة قضايا الدولة داخل الدرجة لتكون إعتباراا من 1 أكتوبر 2017 بتاريخ صدورقرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2017 المقضي إلغائه. كما اصدر الرئيس السيسي قرار 514 لسنة 2020 بتعديل تاريخ أقدمية السيد المستشار عبدالغنى حسن عبدالغنى خيرالله نائب رئيس هيئة قضايا الدولة داخل الدرجة لتكون اعتبارا من 19 سبتمبر 2013 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 599 لسنة 2013 المقضي الغائه. وقرار رقم 515 لسنة 2020 بتعديل تاريخ أقدمية حامد حسن حامد جمعة المستشار بهيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة لتكون إعتبارا من 9 أغسطس 2016 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2016 المقضي إلغائه وقرارا رقم 516 لسنة 2020 بإعادة السيد محمد رشاد بهجت داود المستشار المساعد من الفئة ب بهيئة قضايا الدولة سابقا إلى العمل بهيئة قضايا الدولة على أن يكون ترتيب أقدميته أول شاغلى درجة مستشار مساعد من الفئة ب. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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