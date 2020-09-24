شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توافق على تصدير "كتاكيت" إلى الخارج بعد توقف أكثر من 14 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن هناك توجيهات مشددة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأرضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتسهيل كافة إجراءات تراخيص أنشطه الإنتاج الحيوانى والداجنى وإزالة العقبات أمام المصدرين والمستثمرين.

وفي هذا السياق أصدر القطاع تقريرا يتضمن نشاطه خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر وجاء فيه:-

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إصدار عدد 668 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة مع الإلتزام التام بكافة ضوابط وإشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات ايضا الموافقة على تسجيل عدد 165 تسجيلة مخاليط اعلاف ومركزاتها واضافاتها ما بين أعلاف ماشية ودواجن وأسماك منهم (106 تسجيلة محلية, 59 تسجيلة مستوردة) طبقاً للمعايير القياسية والعلمية التطبيقية والتى تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى ومناعى كما تم إصدار عدد 34 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى منهم 25 موافقة على إقامة مشروع ثروة حيوانية جديدة, و9 موافقات فنية على إقامة مشروعات ثروة داجنة جديدة.



وأضاف سليمان أنه بعد توقف 14 عاما تم إصدار موافقة لتصدير كتكوت دجاج بياض بيض مائدة, إلى دولة غانا مع مراعاة كافة الاجراءات المحجرية اللازمة، كبداية لفتح أفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة (بيض مائدة), مما يؤكد على تقدم الصناعة فى مجال الإنتاج الداجنى والثقة فى القدرات والخبرات المصرية, وتوفير المناخ الصحى والبيئى المناسب لإنتاج داجنى متميز وأمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى