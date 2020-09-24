فحص كورونا لـ 9000 مسافر إلى الخارج في المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، قام بإجراء فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لعدد 9240 مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتى الآن، منذ بدء العمل يوم 29 يوليو الماضي، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.
يأتي هذا بناء علي تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.
وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة 9ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني علي الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة.
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