شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف يحذر من صفحات تنتحل اسم الإمام الأكبر أحمد الطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الإعلامى للأزهر الشريف، رصدته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى التى تنتحل اسم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدا أنه لا يوجد أى حسابات لفضيلة الإمام الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعى سوى الصفحات الرسمية الموثقة باسم فضيلته.

وأشار الأزهر الشريف، فى بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن هناك حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعى للأزهر الشريف وهى موثقة أيضًا وتحمل اسم الأزهر الشريف، كاشفا عن الصفحات والحسابات الرسمية للدكتور أحمد الطيب الأزهر الشريف.



الأزهر

من ناحية أخرى، قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر، إن اليوم الخميس، سوف يشهد الإعلان عن كافة نتائج الطعون لطلاب الدور الأول للثانوية الأزهرية، مضيفا أن مراكز التصحيح لامتحانات الدور الثانى سوف تنتهى اليوم بعد قرار مدها يوما آخر.

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وأضاف عبد العظيم، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يتابعان بصفة مستمرة أعمال تصحيح الدور الثانى تمهيدا لتحديد موعد إعلان النتيجة والتى ستكون الأسبوع القادم.

وأدى طلاب الدور الثانى بالشهادة الثانوية فى 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، أمتحن بها 41 ألفا و315 طالبا وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى.