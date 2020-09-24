شكرا لقرائتكم خبر عن "دور المؤسسات الدينية فى الحفاظ على الأوطان".. ندوة بالأوقاف الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف الثلاثاء المقبل ندوة للرأى بعنوان"دور المؤسسات الدينية في الحفاظ على الأوطان"، في إطـار التـعـاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف والهـيئة الوطنية للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصرى.

ومن المقرر أن تنقل الندوة الـقناة الثـقـافية في بث مباشر ويشارك فيها كل من:" الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني بالوزارة، والدكتور هشام عبدالعزيز، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.