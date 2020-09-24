شكرا لقرائتكم خبر عن "دور المؤسسات الدينية فى الحفاظ على الأوطان".. ندوة بالأوقاف الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف الثلاثاء المقبل ندوة للرأى بعنوان"دور المؤسسات الدينية في الحفاظ على الأوطان"، في إطـار التـعـاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف والهـيئة الوطنية للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصرى.
ومن المقرر أن تنقل الندوة الـقناة الثـقـافية في بث مباشر ويشارك فيها كل من:" الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني بالوزارة، والدكتور هشام عبدالعزيز، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وعقدت وزارة الأوقاف الثلاثاء الماضى، ندوة للرأى تحت عنوان: "أثر التصوف فى ترسيخ القيم وترقية النفس الإنسانية” بمبنى الإذاعة والتليفزيون، تحدث فيها الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور جمال فاروق العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية.
وفى كلمته أكد الدكتور عبد الله النجار، أن التصوف يرتقى بأخلاق الإنسان، وأن جهاد النفس أعلى أنواع الجهاد وهو الأساس الذى تقوم عليه الأنواع الأخرى، وذلك بإلزام النفس وإجبارها على ما أمر الله تعالى به، والاجتناب والابتعاد عمّا نهى عنه، كما أن العبد لا يصل إلى الله تعالى بشرور النفس، فقد يقع البعض فى أهوائها، فيحقق لها رغباتها وشهواتها، والبعض الآخر من الناس يأسر نفسه ويمنعها من الشهوات والأهواء، يقول تعالى: "فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِى الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَأْوَى".
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