شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 24 رحلة لنقل 5700 راكب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير مصر للطيران اليوم الخميس 48 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، ندجمينا، الخرطوم، الشارقة، البحرين، نيويورك، جوانزو، أكرا، لاجوس، الرياض، أبوجا، فرانكفورت، موسكو، بغداد، المدينة، القصيم، و 5 رحلات إلي جدة و 3 رحلات إلى دبى ورحلتين إلي كل من أبوظبي و بيروت و الدمام ورحلة استثنائية إلي كل من مسقط و كازابلانكا و 8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات جوية إلي شرم الشيخ، ورحلتين إلي الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان، ورحلة خاصة إلي طابا و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5700 راكب.

ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مكثفة مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كل الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر فى أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتى يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدى جميع أفراد الطاقم الجوى الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلى توفير universal protection kit تحتوى على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوى الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، و خصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وأن تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنة وخاضعة لكل معايير السلامة والجودة.