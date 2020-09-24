شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين "اتحاد عمال مصر وملتقى الحوار للتنمية" للتدريب والتوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى، والأمين العام محمد وهب الله، والنقابة العامة للسياحة برئاسة ممدوح محمدى، أمين الاتحاد الدولى للسياحة والفنادق، ومركز معلومات وإعلام الاتحاد العام للنقابات برئاسة عبدالوهاب خضرمع مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان برئاسة سعيد عبدالحافظ على إصدار فيلم تسجيلى عن عمال السياحة فى ظل أزمة كورونا، وإبراز الدور الإيجابى الذى لعبته الدولة المصرية ومؤسساتها المعنية، والنقابات العمالية فى حماية عمال السياحة وتقديم الدعم والتوعية لهم لتجاوز هذه "الجائحة" التى تهدد العالم أجمع، وتسببت فى خسائر مادية غير مسبوقة فى قطاع السياحة العالمى .

وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن هذا الفيلم التسجيلى يأتى فى إطار بروتوكول تعاون مع "ملتقى الحوار" من أجل التدريب والتثقيف والتوعية للنقابيين المعنيين الذين يمثلون الملايين من العمال فى مواقع العمل والإنتاج، موضحاً أن خطة الاتحاد التى يجرى تنفيذها منذ بداية "الجائحة" تعتمد على ذلك الاتجاه من التدريب والتوعية، وتقديم الدعم إلى صناديق دعم تلك الفئة الأكثر تضرراً جراء "كورونا" .

وأكد ممدوح محمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة فى مصر،وأمين عام الاتحاد الدولى لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق، على أن هذا البروتوكول الذى يبدأ بفيلم تسجيلى يشمل كافة الأراء حول دور الدولة وأصحاب الاعمال والنقابات فى اتباع كافة الطرق لتقليل خسائر "كورونا" على العمال، وبهدف مخاطبة الرأى العام المحلى والعربى والعالمى، لإبراز صورة مصر الإيجابية، وجهودها فى مواجهة مخططات التشكيك والأكاذيب لتشويه صورة مصر فى المحافل الدولية .

وأشار سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار والتنمية إلى أن هذا التعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يحمل دلالات عديدة لما يمثله هذا التنظيم العمالى من تاريخ طويل، ممثلا عن شريحة كبيرة من المجتمع وهى العمال "جنود العمل والإنتاج" الذين كانوا ولا يزالوا حائط الصد ضد كل مخططات الهدم والشائعات المغرضة، موضحا أن هدف البروتوكول الأول والأخير هو التدريب والتوعية، وإظهار الحقائق أمام الرأى العام، ونقل صوت العمال، وكافة وجهات النظر الحقيقة، وعدم ترك الساحة للأكاذيب ومثيرى الفوضى والبلبلة .

وأكدت بسمة فؤاد المدير التنفيذى لملتقى الحوار والتنمية، والصحفية المتخصصة فى قطاع السياحة، أن الفيلم التسجيلى المزمع إصداره تنسيقاً مع اتحاد عمال مصر ومركز المعلومات والإعلام، سوف يشمل أراء من قيادة الدولة والوزراء، وأصحاب أعمال وعمال، ورصد شامل لحال السياحة فى مصر، فى ظل جائحة كورونا .

وأشارت بسمة فؤاد إلى أن التركيز فى هذا الفيلم التسجيلى على الملايين من عمال السياحة، يأتى فى إطار الحرص على إبراز دور الدولة، وأصحاب الأعمال، والنقابات، إضافة إلى وعى العمال فى مواجهة تلك المحنة العالمية التى فشلت بلدان كثيرة فى حماية عمالها بالقدر الكافى كما حدث فى مصر التى خصصت لهم صناديق للدعم، وحرصت على عدم تسريح العاملين لأن القطاع من أسرع القطاعات المرشحة للعودة بعد مرور جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والاحتفاظ بالمهارات المؤهلة لديهم، إضافة إلى وجود هدف اخر للفيلم التسجيلى وهو بث روح التفاؤل، والبوادر الإيجابية لعودة الحياة بشكل كامل لهذا القطاع الذى حقق على إيرادات فى تاريخه خلال العام الماضى، لتتجاوز 13.3 مليار دولار، بما يفوق أعلى معدلاتها السابقة المحققة فى 2010 البالغة 12.5 مليار دولار، ومقابل 11.6 مليار دولار فى 2018...

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