الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء بإعتبار عددا من المشروعات منفعة العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء باعتبار كلا من مشروع تنفيذ الطريق المؤدى بمحطة رفع الصرف الصحى بمركز أطفيح بالجيزة وإقامه محطة معالجة الصرف الصحى بكفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة ، وكذلك مشروع انشاء المرحلة الأولى من الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات بالمنوفية من أعمال المنفعةالعامة . Advertisements

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