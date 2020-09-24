شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عمداء جدد بكليات التجارة والعلوم بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، تعيين الدكتور صلاح الدين إسماعيل صلاح الدين عميداً لكلية التجارة وإدارة الأعمال، وذلك بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 493 لعام 2020، حيث كان يشغل منصب وكيل الكلية، وعميد كلية إدارة الأعمال والتسويق الدولى سابقا بجامعة سيناء، ورئيس قسم إدارة الأعمال كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، رئيس قسم إدارة الأعمال كلية الإدارة لضباط القوات المسلحة، ويشغل منصب ممثل ومستشار وزير التعليم العالى لدى جامعة مصر الدولية وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، وأمين اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة والاساتذة المساعدين فى إدارة الأعمال الدورة الحالية بالمجلس الاعلى للجامعات المصرية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، قرر الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، تعيين الدكتور عماد محمد أبو الدهب عميداً لكلية العلوم. جاء ذلك بناء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 494 لعام 2050 ولمدة ثلاث سنوات، حيث يشغل وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بعمل رئيس قسم الرياضيات بالكلية سابقا، وحصل على جائزة أحسن باحث بجامعة حلوان عام 2003، وجائزة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى الرياضيات التطبيقية 2004.