شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوافق على اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبى لتحديث خط سكك حديد "طنطا-المنصورة-دمياط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين مصر "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوربي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط "طنطا- المنصورة –دمياط. كما اصدر أيضا قرارا برقم 175 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق بين مصر و بيلا روسيا بالمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية الموقعة في مدينةمينسك بتاريخ 20-10-2020.

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