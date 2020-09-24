شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة للمعاش وضم مدة استثنائية لخدمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، القرار رقم 511 لسنة2020 بإحالة أحمد على أحمد رضوان ، المستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش مع ضم مدة إضافة استثنائية "سبع سنوات وسبعة أشهر" إلى مدة خدمته المحسوبة في الدين والمعاش.

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