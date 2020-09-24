ارتفاع شهداء الشرطة لـ4.. ماذا حدث في سجن طرة أمس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شهدت منطقة سجون طرة صباح أمس الأربعاء واقعة هروب فاشلة لـ4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل حجز الإعدام، ما أسفر استشهاد ضابطين وشرطي ومقتل المتهمين قبل فرارهم بعدما تصدت لهم قوات التأمين. قبل أن يستشهد مجند متأثرا بإصابته، لترتفع حصيلة الشهداء لـ4.

وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بدأت فور وقوع الحادث فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث، فيما يستمع فريق التحقيق المشكل على أقوال رجال الشرطة بالسجن وبعض النزلاء وفحص كاميرات المراقبة. وبدأ قطاع التفتيش والرقابة في سماع أقوال قيادات منطقة سجون طرة.

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وأضاف المصدر، أن الحادث أعقبه زيارة عاجلة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تفقد خلالها سجن طرة للاطمئنان على أفراد الشرطة ومتابعة أعمال التأمين. وشدد على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال التأمين، مشيدًا بالجهود التي بذلها رجال الشرطة لإحباط محاولة هروب الإرهابيين.

وأوضح أن وزير الداخلية اطمأن على حالة المصابين، وهما ضابط ومجند، محتجزين بمستشفى المعادي العسكري عقب نقلهم للرعاية المركزة لعدم استقرار حالتهم الصحية استعدادا لإجراء عمليات جراحية، مشيرا إلى أن المجند استشهد في وقت لاحق متأثرا بإصابته.

كانت قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام ما أسفر عن استشهاد الرائد محمد عفت، رئيس مباحث سجن طرة، العقيد عمرو عبدالمنعم، عبدالحميد محمدـ أمين شرطة، ومقتل المتهمين الأربعة وهم "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين".