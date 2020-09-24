في يوم واحد.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بمحافظات الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط 2611 مخالفة مرورية متنوعة؛ عبر حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. أسفرت الجهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، من بينها؛ 1540 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 127 مخالفة السير بدون تراخيص،10 دراجات نارية مخالفة، 11 مخالفة لشروط الترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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