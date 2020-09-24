أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث نشهد بعض الظواهر الجوية المتمثلة في الأمطار الخفيفة والمتوسطة ونشاط الرياح على بعض المناطق بجانب اعتدال درجات الحرارة.

وقال الخبراء لمصراوي، إن الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء، مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على الجنوب.

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وأشار الخبراء، إلى أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية الآن، حيث سجلت درجات الحرارة على القاهرة 33- 22، السواحل الشمالية 29- 24، جنوب سيناء 36- 28، كما تراوحت على شمال وجنوب الصعيد بين 35 و39 درجة.

وأكد خبراء الهيئة، أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تتكون الشبورة على القاهرة والوجه البحري.

وتابع الخبراء: "يوجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية كما تنشط الرياح أحيانا على بعض المناطق المتفرقة".​