أخبار مصر | الإعلامي للأزهر يعلن رصده صفحات تنتحل اسم أحمد الطيب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإعلامي للأزهر يعلن رصده صفحات تنتحل اسم أحمد الطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد المركز الإعلامي للأزهر أنه لا يوجد أي حسابات لفضيلة الإمام الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي سوى "الصفحات الرسمية الموثقة باسم فضيلته".
كما أن هناك حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للأزهر الشريف وهي موثقة أيضًا وتحمل اسم «#الأزهر_الشريف».
وفيما يلي روابط الصفحات الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وصفحات الأزهر الشريف الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:
الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على فيسبوك:
https:facebook.comGrandImam
الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على تويتر:
https:twitter.comalimamaltayeb
الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيسبوك:
https:www.facebook.comOfficialAzharEg
الصفحة الرسمية للأزهر الشريف باللغة الإنجليزية على فيسبوك:
https:www.facebook.comAl-Azhar-Al-Sharif-120947462632081
الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على تويتر:
https:twitter.comAlAzhar
الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على إنستجرام:
https:www.instagram.comOfficialAzhareg
قناة الأزهر الشريف الرسمية على يوتيوب:
YouTube.comOfficialAzharEg