أخبار مصر | الإعلامي للأزهر يعلن رصده صفحات تنتحل اسم أحمد الطيب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإعلامي للأزهر يعلن رصده صفحات تنتحل اسم أحمد الطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، رصده بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل اسم فضيلة الإمام_الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر أنه لا يوجد أي حسابات لفضيلة الإمام الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي سوى "الصفحات الرسمية الموثقة باسم فضيلته".



كما أن هناك حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للأزهر الشريف وهي موثقة أيضًا وتحمل اسم «#الأزهر_الشريف».



وفيما يلي روابط الصفحات الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وصفحات الأزهر الشريف الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:



الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على فيسبوك:



https:facebook.comGrandImam



الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على تويتر:



https:twitter.comalimamaltayeb



الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيسبوك:

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https:www.facebook.comOfficialAzharEg



الصفحة الرسمية للأزهر الشريف باللغة الإنجليزية على فيسبوك:



https:www.facebook.comAl-Azhar-Al-Sharif-120947462632081

الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على تويتر:



https:twitter.comAlAzhar



الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على إنستجرام:



https:www.instagram.comOfficialAzhareg



قناة الأزهر الشريف الرسمية على يوتيوب:



YouTube.comOfficialAzharEg