بالأسماء.. محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة تعيين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نتيجة الوظائف الشاغرة لمدير ووكيل إدارة تعليمية بالقرار رقم 560 بشغل الوظيفة لمدة عامين قابلة للتجديد. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر نتيجة مسابقة وظيفة مدير ووكيل الإدارة التعليمية التي أجرتها على مستوى مدن المحافظة في شهر أغسطس الماضي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. وجاءت نتيجة المسابقة تعيين محمد إبراهيم لإدارة الغردقة التعليمية وأحمد محمد حسين وكيلا وفى مدينة رأس غارب جاء هشام عواد مدير إدارة ومكرم عدلى وكيلا ومرسى علم أحمد عيد مديرا وعبدالغفار محمد وكيلا ومدينة القصير رمضان شعبان مدير وكمال عبدالغفار وكيلا وسفاجا محمد جيلاني وكيلا وإدارة حلايب فايزة أحمد مديرا وصلاح حسين وكيلا والشلاتين حمام محمد مديرا. وتضم مديرية التعليم بالبحر الأحمر 7 إدارات تعليمية بمدن رأس غارب والغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجا ومرسى علم والشلاتين وحلايب. وضمت لجنة المقابلات أعضاء من رئيس مجلس أمناء المحافظة ومدير المديرية التربية والتعليم والشئون القانونية وشئون والعاملين وعميد من جامعة جنوب الوادي وممثل التنظيم الإدارة وأهم شروطها كانت الخبرات السابقة والشهادات والتطوير الوظيفة والإنجازات وشهادات التقدير. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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