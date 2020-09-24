شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط إقامة صلاة الجنازة في مساجد مطروح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف في مطروح، إن عودة إقامة صلاة الجنازة بمساجد مطروح ستعود ولكن بشروط مسبقة، منها على سبيل المثال أنه سيتم السماح بإقامة صلاة الجنازة في غير وقت صلوات الجمع وفى غير أوقات صلوات الجماعة.
ووضع شرط رئيسى يجب الالتزام به عند عودة صلوات الجنازة وهو الالتزام بإقامة صلاة الجنازة بالمساجد التي بها ساحات فقط مع الإلتزام مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعى.
مع أخذ كل التدابير الوقائية للمصلين من استخدام المطهرات والالتزام بضرورة الحفاظ على المسافات الآمنة أثناء صلاة الجنازة.
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