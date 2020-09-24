شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الحيوان» ينظم دورة تدريبية لتدقيق نتائج الاختبارات المعملية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة الدورة التدريبية لتدقيق نتائج الإختبارات المعملية التي حملت عنوان «أختبارات اللا يقين» طبقاً للمواصفة الحديثة 2019:19306 للتحاليل الميكروبيولوجية مما يساهم في سرعة أتخاذ الأجراءات التطبيقية لنتائج التحاليل التي يجريها المعهد.

وقال الدكتور ممتاز شاهين، مدير المعهد، في تصريحات صحفية، الخميس، إن هذه الدورة تأتي تنفيذاً لتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، بضرورة رفع كفاءة الباحثين العاملين بالوحدات التشخيصية للمنافسة العالمية، وتوجيهات الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بأهمية التركيز على جودة الاختبارات المعملية، ومطابقة نتائج الفحص والقياس المستمر لمعدلات الانحراف ودقة النتائج التشخيصية وذلك لتقديم أفضل أداء وأدق وأسرع خدمه فنيه للسادة العملاء. واشار سيادته بتنفيذها في المعامل الفرعية تباعا.

وأضاف «شاهين» أن عدد المستفيدين من هذه الدورة بلغ 20 متدربا من المقر الرئيسي ومعملى بنها وشبين الكوم (المعتمدين طبقاً للأيزو 17025) لبناء قدراتهم ورفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمعملية لتحقيق الجودة في طرق الأختبار مما ينعكس على المخرجات العلمية والتلاحم المجتمعي للمربين مع التعرف على الأختبارات المعتمدة ومقارنتها لأكثر من 350 اختبار معملي معتمد طبقاً للمواصفة 2017:17025.

من جانبه، قال الدكتور عصام كامل، مدير مركز التدريب في معهد صحة الحيوان، إن هذه الدورة تهدف إلى تقدير قيمة اللايقين بتطبيق المواصفة الحديثة لإظهار دقة النتائج واستخدامها لإتخاذ القرارات المناسبة في رفض وقبول العينات وخاصة للأختبارات الخاصة بسلامة الغذاء.

وأضاف «كامل» أن الدورة تهدف أيضا إلى استخدام ووضع آليه لتحسين دقة النتائج الخاصة في المجال البيطري والذي يخدم تشخيص وتحليل النتائج في المجال البيطري واستخدام قيم اللايقين في اختبارات العد البكتيري واختبار صلاحية الأغذية لتشخيص الأمراض المشتركة واختبارات الكشف عن غش الألبان وتقدير متبقيات المبيدات والمضادات الحيوية والعناصر الثقيلة وتقدير الأفلاتوكسين والسموم الفطرية والأعلاف وفحص مياه الشرب وجودة المياه بأستخدام جهاز مطياف الكتلة.

Advertisements