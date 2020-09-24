شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم الأسبق: جائحة كورونا ساعدت في تطور صناعة البرمجيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يسرى الجمل، أستاذ هندسة علوم الحاسب ووزير التربية والتعليم الأسبق، إن صناعة البرمجيات والتطبيقات الالكترونيه شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، موضحا أنها بدأت بتحوبل الهواتف المحمولة من أجهزة اتصال إلى استخدامها في كافة الأنشطة والتعاملات اليومية من تعاملات مالية واقتصادية وحسابية وغيرها من الأنشطة اليومية.

وأضاف، على هامش ندوة «مستقبل صناعة البرمجيات بمصر والعالم العربى» التي نظمتها نقابة المهندسين بالاسكندرية، الأربعاء، أن وراء هذه التطبيقات والتطور جيوش من الشباب مهمتهم تطوير صناعة البرمجيات وابتكار احدث البرمجيات الجديدة التي تواكب التطور السريع للعالم.

وأشار إلى أن جائحة كورونا ساعدت في تطور صناعة البرمجيات كي يستطيع أي شخص إنجاز مهامه وهو في المنزل ملتزما بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لمنع تفشى فيروس كورونا، مؤكدا أن قوة البرمجيات حولت الأجهزة الإلكترونية من قطعه حديد إلى أجهزة تستطيع إنجاز المهام بواسطة الجهد الذهنى.

وعن مجالات التطور، أكد وزير التعليم الأسبق أن الطباعة الثلاثية شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة وايضا أجهزة الاستشعار ونظم المعلومات وتحليل البيانات من خلال الانترنت، مشيرا إلى أن بعد انتهاء جائحة الكورونا سيتواجد عالما جديدا يسمى بالواقع الجديد وهو استمرار للتكنولوجيا المتطورة مثل ما يحدث في التعليم الذي جعل الطلاب يعتمدون على النظام الالكترونى والدراسة الاون لاين.

وأوضح «الجمل» أن مصر تدرك جيدا قوة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والعامل الأساسى في هذه القوة هو الشباب لذلك قامت الدولة بتأسيس كليات وأقسام متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، مشيرا إلى وجود ٤٠ كلية حاسبات ومعلومات بالإضافة إلى أقسام للذكاء الاصطناعى.

وأضاف أنه يوجد بجامعة الإسكندرية كلية حديثة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والبيانات تم تأسيسها العام الماضى، كما توجد اقسام متخصصة في البرمجيات وتطويرها بكليات العلوم والهندسة.

وأشار إلى وجود كليات للبرمجة جديدة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بفروعها بالعلمين الجديدة بالإضافة إلى كليات حاسبات ومعلومات بالجامعات الأهلية الجديدة بسيناء والعلمين والجلالة، وأيضا كليات جديدة سيتم افتتاحها في العاصمة الإدارية الجديدة ضمن 10 جامعات أهلية جديدة، موضحا أن أعضاء هيئات التدريس بها على مستوى عال وعلى استعداد لتأهيل الشباب كما أضاف أن عدد طلاب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات يبلغ ٤٦٥٠٠ طالب بالإضافة إلى طلاب الدراسات العليا على مستوى الجمهورية ويتم تخريج اكثر من ٥ آلاف طالب كل عام في هذا المجال.

وأكد أن هذه الإجراءات وإنشاء كليات جديدة هو تأهيل لشباب مصر بما يواكب الثورة الصناعية الرابعه في مجال البرمجيات، كما أنه توجد مؤسسة حكومية متخصصة مقرها القرية الذكية مهمتها تأهيل الشباب لسوق العمل ومواجهة المنافسة العالمية وتقوم بدورا محوريا في خدمة صناعة البرمجيات في قطاعات عديدة مثل الصناعه والصحة والتجارة وتصنيع البرمجيات وإصدار وتجديد التراخيص المطلوبة للعاملين وحل مشاكل القرصنه الإلكترونية وصحة التوقيعات وتحسين الخدمات الحكومية وتسهيل تعامل المواطنين معها.

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وطالب «الجمل» بضرورة تشجيع الابتكار والإبداع التكنولوجى في الدول العربية لمواجهة المنافسة الدولية القوية ومواكبة التطور الكبير والمتواصل عالميا.

وفى ختام اللقاء، قدم مجلس نقابة المهندسين ولجنة الصناعة والطاقة درع النقابة إلى الدكتور يسرى الجمل تكريما له.