شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: قدمنا 40 منحة مجانية لطلابنا الأوائل في الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، دعم المحافظة الدائم والمستمر للطلاب الأوائل لأنهم الجيل الجديد الذي سيساهم في تحقيق بناء مصرنا الحديثة.

وثمن محافظ مطروح جهود المحافظة للتنسيق مع عدد من الكليات والجامعات للعمل على توفير المزيد من المنح لابناء المحافظة وصلت لعدد 40 منحة مجانية بالتعاون مع الجامعات المصرية والخاصة حتى الان، وذلك لخلق كوادر مؤهلة من أبناء المحافظة قادرة على سد العجز في كافة التخصصات التي تحتاجها المحافظة والمشاركة في جهود التنمية، مع استكمال بناء جامعة مطروح.

وأشار محافظ مطروح خلال احتفالية، الأربعاء، لتكريم الطلبة الأوائل بمطروح في الشهادات العامة، أن العمل جارى الآن لإنشاء 19 مدرسة جديدة وتطوير وصيانة 14 مدرسة أخرى.

وأشار إلى تطوير عدد من مدارس وفصول التعليم المجتمعى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وقيادة المنطقة الغربية العسكرية وأهالى المحافظة من أجل توفير خدمة تعليمية لائقة بأبنائنا وبناتنا في كافة المناطق والتجمعات الصحراوية، وبما يساهم في القضاء على التسرب من التعليم.

وأكد الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للعملية التعليمية ودعم أركانها لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

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