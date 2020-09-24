شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تؤكد تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية بمحافظات الوجه القبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى تطوير منافذ المجمعات التابعة للشركة فى محافظات الوجه القبلى مع توفير كافة السلع الغذائية واللحوم الخضراوات والفاكهة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار الأشهر الماضية من فتح ملف مكاتب التموين وتحويلها الى مراكز خدمة متطورة تتضمن ساحت انتظار لجلوس المواطنين داخل هذه المكاتب على غرار عمل البنوك .

ونجحت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير ما يقرب من 255 مكتب تموين وتشغيلهم بعد تحويلهم الى مكاتب خدمة متطورة فى العديد من المحافظات المختلفة بجانب انه جارى تطوير 50 مكتب آخرين حتى نهاية العام الجارى .

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة حيث أشار إلى أن شركتى الجملة "العامة والمصرية" تقومان بصرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.