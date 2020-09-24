افتتاح معرض السياحة والثقافة الدولى بالصين بمشاركة مصرية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الصين اليوم الخميس، معرض السياحة والثقافة الدولي 2020 بمدينة "قوانغتشو" عاصمة مقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي الصين، بمشاركة 65 دولة ومنطقة حول العالم، فيما تم تخصيص جناح كبير لمصر، لعرض منتجاتها الثقافية والحضارية وبرامجها السياحية، وقالت الدكتورة أميمة غانم زيدان المستشار الثقافي المصري في الصين -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في بكين اليوم- إن الجناح المصري تم تصميمه على الطراز الفرعوني، حيث تزينت جدرانه بالهيروغليفية ذات الرسومات الشهيرة، يتوسطها علم مصر، وشعارا المكتب الثقافي بالصين ومصر للطيران (الناقل الوطني)، فيما تم توزيع المعروضات من تماثيل وصور وأطباق عليها نقوشات فرعونية على طاولات في شتى أنحاء الجناح.

وأضافت الدكتورة أميمة أن المكتب استغل هذا الحدث الدولي المهم كذلك في الترويج لمبادرة "ادرس في مصر" التي أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر لإعادة الدور الريادي لمصر في هذا الصدد، حيث تم إعداد فيديو توضيحي للتعريف بالمبادرة وسبل الاستفادة منها.

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وتابعت الدكتورة أميمة أن شركة مصر للطيران (الناقل الوطني) تشارك في الجناح المصري، حيث تم تخصيص جزء لها لتقديم العروض والبرامج السياحية والترويجية لمصر، لاسيما وأن الشعب الصيني شغوف للغاية بالحضارة والثقافة المصرية والمناطق السياحية بها.



ويستمر معرض هذا العام، الذي ينظمه مجلس الصين لترويج التجارة الدولية سنويا منذ عام 2014، حتى بعد غد /السبت/، ويقام على مساحة 100 ألف متر مربع، وتتمثل أهميته في أنه من أوائل المعارض الدولية بهذا الحجم منذ تفشي وباء (كوفيد-19) وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها في الصين.