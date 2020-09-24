شكرا لقرائتكم خبر عن «ارتفاع الحرارة شمالًا وانخفاضها جنوبًا».. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد وانخفاض تدريجي على جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود خلال الثلاثة أيام المقبلة طقس مائل للحراره رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

والرياح تنشط الخميس والجمعة على بعض مناطق شمال الصعيد، وغرباً على جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة، وعلى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى جنوب سيناء يوم السبت مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

ومن المتوقع سقوط امطار خفيفه يوم الجمعه على بعض المناطق من الوجه البحري (٣٠%) وعلى السواحل الشماليه الغربيه( ٣٠%) وعلى السواحل الشماليه الشرقية (٤٠%)، اما يوم السبت تنحصر فرصة سقوط الامطار على السواحل الشماليه الشرقيه بنسبة (٣٠%).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الخميس فتكون القاهرة «32– 23»، الإسكندرية «29 – 24»، قنا «37- 26»، الأقصر «39– 27»، أسوان «40 – 29».

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 70 – 28 )، السواحل الشمالية ( 80 – 45 )، شمال الصعيد ( 60 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ).

اما درجات الحرارة العظمى والصغرى غداً الجمعة فتكون: القاهرة الكبرى«33 – 23»، الوجه البحرى «33 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36- 28»، شمالالصعيد «35 – 24»، جنوب الصعيد «39 – 28» درجة مئوية.

وأما نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «70– 20»، الوجه البحرى «75 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .

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وبعد غدً السبت تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«35 – 22»، الوجه البحرى «34 – 22»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 24»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «30 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «35 – 28»، شمالالصعيد «37 – 24»، جنوب الصعيد «38 – 27» درجة مئوية.

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى«70 – 25»، الوجه البحرى «75 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14».