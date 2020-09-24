شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 57 ألف مواطن ضمن مبادرة «100 مليون صحة» في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فحصت الأجهزة الصحية بمحافظة القليوبية 57.219 مواطن ومواطنة من أبناء المحافظة، ضمن بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ الإقليم.

يستمر العمل في المبادرة الرئاسية التي يجري تنفيذها في 11 إدارة صحية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاج «الاعتلال الكلوي» من خلال فرق الطبية ثابتة ومتحركة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين بالمجان.

وأعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الـ57 الف و219 الذين تم فحصهم من مستهدف المبادرة بالقليوبية، خلال الخمس أيام الأولى من المبادرة والتي تستمر لمدة 3 أشهر.

وأوضحت الدكتورة سعاد حتاتة، وكيل المديرية، أن مستهدف المبادرة بمحافظة القليوبية هو فحص مليون و167 ألف و383 مواطن ومواطنة من الفئة العمرية فوق 40 عام وصرف العلاج اللازم لهم وعمل قرارات على نفقة الدولة للعلاجات الشهرية.