شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرفض التعهد بانتقال سلمي للسلطة حال خسارته الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

امتنع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر انتخابات الثالث من نوفمبر أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب، الجمهوري، للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كان سيلتزم بانتقال سلمي للسلطة: «سنرى ما سيحدث».

وسعى الرئيس مرارا للتشكيك في شرعية الانتخابات بسبب مخاوفه بشأن التصويت عبر البريد الذي شجع عليه الديمقراطيون خلال جائحة فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي عبر عن اعتقاده بأن الأمر سينتهي بانتخابات 2020 الرئاسية في المحكمة العليا، مضيفا أنه يعتقد بأن هذا هو سبب أهمية وجود 9 قضاة.

وقال ترامب، متحدثا في البيت الأبيض، إن السناتور لينزي غراهام، الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، لن يضطر حتى إلى عقد جلسة استماع لمرشح المحكمة العليا وأن العملية ستتم بسرعة.

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